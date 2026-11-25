Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Institut Mollerussa recibió ayer la visita de una delegación de un centro educativo del norte de Finlandia, especializado en formación agrícola y forestal, con el objetivo de impulsar intercambios de estudiantes y estancias de prácticas en empresas de ambos territorios. El director del instituto, Antoni Reig, explicó que tres profesores del centro ya visitaron el año pasado las instalaciones finlandesas, que cuentan con una granja y una planta de biogás. Ahora se pretende dar continuidad a esta colaboración con la participación de entre uno y tres alumnos en estancias de larga duración, así como con la acogida de estudiantes finlandeses en empresas del territorio.

El instituto, ubicado en la capital del Pla, ya cuenta con experiencias de movilidad en Finlandia, hasta ahora en la zona de la capital, con resultados muy satisfactorios. Reig destacó el interés de conocer el modelo de aprovechamiento forestal del norte del país, donde buena parte de la población vive de los recursos de los bosques. Reig destacó el valor de estas experiencias para conocer otras culturas y descubrir diferentes formas de trabajar.