Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

“Estamos aquí, somos el presente y queremos que se nos escuche”. Con este mensaje, los niños y adolescentes de Mollerussa reivindicaron este domingo su derecho a participar y a ser tenidos en cuenta en aquellas decisiones que les afectan. La lectura del manifiesto fue el momento central de la quinta Festa dels Drets de la Infància i l’Adolescència, que congregó a numerosas familias en el pabellón Pla d’Urgell. Organizada por el ayuntamiento a iniciativa de los consejos de Participación Infantil y Adolescente, la jornada convirtió el recinto en un espacio de convivencia, diversión y sensibilización, con propuestas para todas las edades y la implicación de más de veinte entidades y servicios de la ciudad.

Los representantes de ambos consejos, arropados por los miembros de la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Marc Solsona, defendieron la igualdad de derechos de todos los menores, independientemente de sus circunstancias. La celebración permitió también dar a conocer a las familias la labor que desarrollan diferentes colectivos locales en ámbitos como la educación, el ocio, la salud mental y la seguridad. La reivindicación comenzaba en la misma entrada del pabellón, donde un camino de huellas confeccionado por entidades, centros educativos y clubes deportivos daba la bienvenida a los asistentes.

Bajo el lema Los derechos de la infancia y la adolescencia, un camino que hacemos juntos, esta iniciativa, una de las novedades de la presente edición, simbolizaba el compromiso de la sociedad mollerussense con el bienestar de las generaciones más jóvenes. Una vez en el interior, las familias pudieron convertirse en detectives con la aventura de enigmas L’herència perduda de Lo Parrot, el Bandoler (Jaume Banqué, alcalde de Mollerussa en el siglo XIX y legendario bandolero de la llanura de Urgell). otra de las novedades de este año. También destacaron las exhibiciones de los Mossos d’Esquadra, con demostraciones de las unidades de drones, desactivación de explosivos y perros policía.

La inclusión tuvo igualmente un especial protagonismo. Una gincana en sillas de ruedas, impulsada por Aspid, permitió a los participantes ponerse en el lugar de las personas con movilidad reducida, mientras que la asociación Acudam ofreció un espacio sensorial y un mural participativo. Los pequeños de hasta tres años también dispusieron de su propio rincón de juegos, diseñado en colaboración con las escuelas infantiles de la ciudad. Las actividades de circo, un taller de elaboración de llaveros para trabajar el derecho a la igualdad y una exposición dedicada a los derechos de la infancia completaron una programación que tuvo su vertiente más festiva con los bailes de bastones de L’Arreu y la Colla Bastonera de les Arrels, la batucada de Els Tabalats y el espectáculo de fuego y luz de los Diables ARF.

Más allá de los juegos y las exhibiciones, la celebración quiso recordar que los niños y adolescentes no son únicamente los ciudadanos del futuro, sino también protagonistas del presente, con voz propia y derecho a ser escuchados.