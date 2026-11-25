Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La autoritaria Bernarda Alba de Federico García Lorca cambia el drama por el humor y se traslada al Pla d’Urgell. El grupo de teatro La Tenalla de Sidamon estrenará el sábado El coi de la Bernarda, una particular reinterpretación del clásico teatral que conserva sus conflictos familiares, la represión y el peso de las apariencias, pero los convierte en una comedia cargada de referencias al territorio. La expectación es notable: la primera representación, a las 17.30 horas, ya ha agotado las entradas y únicamente quedan localidades para la segunda, prevista a las 20.30.

Detrás de esta transformación se encuentra Dúnia Carulla, actriz y directora de actividades teatrales en varios municipios y, en este caso, responsable del texto y de la dirección. «Hemos cogido la esencia de la obra original y la hemos transformado en comedia, conviertiéndola en un producto de proximidad», explica.

La Bernarda de esta versión continúa imponiendo su autoridad sobre sus hijas, aunque la acción transcurre en la actualidad, en un entorno rural donde todavía sobreviven creencias y convenciones de otros tiempos. El resultado pretende acercar al público una historia universal a través de situaciones y referencias que le resulten familiares.

Sobre el escenario del Local del Ball actuarán seis intérpretes principales, con la participación de algunos figurantes. Entre las particularidades del montaje destaca uno de los actores, que deberá ponerse en la piel de cuatro personajes diferentes. La preparación comenzó en marzo y ha requerido meses de ensayos y dedicación por parte de una compañía formada por aficionados que compaginan su pasión teatral con sus respectivas obligaciones. «Trabajar con actores amateurs es un gran aprendizaje y un gran placer», reconoce Carulla, aunque admite que la disponibilidad de los participantes obliga a menudo a prolongar los proyectos. La Tenalla nació hace aproximadamente tres años gracias a un grupo de vecinos decididos a recuperar la afición teatral en este pueblo del Pla d’Urgell, después de varios años sin una compañía propia. En este sentido, Carulla reivindica especialmente el entusiasmo de quienes mantienen viva la actividad cultural en municipios pequeños. «Que haya gente con ganas de hacer cultura es fantástico», asegura.

La compañía ya contempla una nueva representación en diciembre y espera llevar posteriormente su particular Bernarda a otros escenarios, incorporando pequeños cambios para adaptar los guiños de la comedia a cada municipio. El sábado se levantará el telón y Bernarda entrará en escena.