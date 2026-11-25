Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Fira de Mollerussa cerrará 2026 con un nuevo récord histórico en el sector automovilístico. Los tres certámenes anuales dedicados a la comercialización de vehículos, el Salón del Automóvil de la Fira de Sant Josep, Autotrac y Autotardor, han alcanzado conjuntamente un volumen de negocio de 14.381.301 euros, superando en casi 1,4 millones de euros la anterior marca, del pasado año. El balance lo presentó ayer el alcalde y presidente de la entidad ferial, Marc Solsona, acompañado de Ramon Xinxó, quien ejerce las funciones de dirección. Según el alcalde, estos resultados «sitúan a Mollerussa como líder y pionera de las tierras de Lleida en el formato ferial dirigido al sector automovilístico, tanto de vehículos nuevos como de ocasión».

El ejercicio se ha saldado con la venta de 525 automóviles, un 16% más que el año anterior, lo que supone el cuarto mejor registro histórico, únicamente por detrás de los alcanzados en 2019, 2017 y 2018. Las cifras constatan la progresiva recuperación del sector tras la pandemia, hasta duplicar las 258 operaciones formalizadas en 2020. Solsona reivindicó el papel de Fira de Mollerussa como entidad de referencia no solo en el ámbito de la maquinaria agrícola, sino también en el automovilístico.

El balance anual se dio a conocer coincidiendo con la presentación de los resultados de Autotardor, celebrado el pasado mes de octubre. El certamen, que reunió a 22 expositores, se saldó con la venta de 108 vehículos por 2.444.653 euros, el segundo mejor registro económico de su historia, solo superado por el de 2024. Respecto al año pasado, las ventas han aumentado un 17% en unidades y un 27% en volumen de negocio. Destaca el peso de los vehículos híbridos y eléctricos, que representaron el 35% de las operaciones. El precio medio de los automóviles vendidos se situó en 22.636 euros, si bien la franja de entre 12.000 y 18.000 euros concentró el mayor número de ventas, con un 30% del total. El vehículo más caro fue un Mercedes GLC, vendido por 64.900 euros, mientras que el más económico fue un Renault Megane de 1.850 euros. La presentación incluyó el sorteo ante notario de un premio de 3.000 euros entre los compradores de Autotardor, que fue para J. Maria Torrent, de Tàrrega, por adquirir un Opel Combo en Royal Auto Urgell.