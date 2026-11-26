Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Los arqueólogos han comenzado los trabajos previos para analizar la estructura del antiguo Molí Fariner de Alfarràs, del siglo XII y declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), de cara a su conversión en albergue para peregrinos del Camí de Sant Jaume. Según el alcalde, Joan Carles Garcia, la empresa adjudicataria, Recop, investiga la antigua red de alcantarillado antes de abordar la remodelación.

Los especialistas definirán cómo se tiene que actuar para conservar unas pinturas únicas descubiertas en una arcada del edificio que representan una rueda de molino que se ha de proteger, explicó Garcia. “Los arqueólogos dirán qué proceso seguir”, remarcó. Todos los análisis arqueológicos tienen que estar listos para que el grueso de las obras comience una vez acaben las fiestas navideñas, indicó el edil.

Además del albergue de peregrinos del Camí Sant Jaume, el edificio también acogerá el Museu de l’Aigua y el centro de interpretación de la historia textil de la población, que albergó dos importantes fábricas del sector desde finales del siglo XIX hasta 2005, año en que cerraron Filaturas Viladés y Mitasa.

La intervención servirá para habilitar el espacio interior del edificio que acoja una zona dedicada a la memoria industrial del pueblo en la planta baja, mientras que en la parte superior se ubicarán las 13 plazas destinadas a los caminantes que se dirigen a Santiago de Compostela o a turistas. El ayuntamiento prevé tener terminada la restauración del antiguo molino de harina en junio de 2027. La fecha límite forma parte del convenio firmado con la Diputación, que aporta 506.201 euros. La inversión total supera los 660.000. Más de cinco años ha estado parado el proyecto para acabar la rehabilitación del interior del molino y transformarlo en alojamiento turístico, centrado en la remodelación total del espacio del viejo edificio de Filaturas Viladés, donde todavía se conserva un salto de agua. A primeros de 2024 el ayuntamiento ya llevó a cabo una primera actuación para reforzar las paredes y los cimientos del edificio medieval, el único BCIN en la localidad. En ese momento, la inversión fue de más de 155.000 euros que se costearon con ayudas de la conselleria de Cultura. El consistorio desestimó rehabilitar la fábrica textil de Mitasa, ya que se encuentra en terreno inestable compuesto por yesos.