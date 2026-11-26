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El ayuntamiento de Almatret licitará en enero las obras de adecuación del local que acogerá la carnicería municipal, según anunció la alcaldesa, Jennifer Nadal. La previsión es que se pueda poner en marcha el verano del próximo año con la intención de adecuar otro espacio de almacén, que también quedará vacío, donde se instalará maquinaria para la elaboración de productos lácteos. Así, las nuevas instalaciones se compondrán de un obrador cárnico, carnicería para la venta de productos y agrotienda en un espacio separado que será donde se trabajarán los productos lácteos. Los pondrá en marcha con la ayuda que consiguió hace dos años del Fondo de Transición Nuclear por la proximidad a la central nuclear de Ascó, que asciende a 140.000 euros. La localidad tenía dos carnicerías que cerraron hace cinco años, ya que sus responsables se jubilaron y no encontraron relevo para mantener los establecimientos. Esto obliga a los vecinos, sobre todo a los mayores, a tener que encargar las compras a sus familiares, o bien a desplazarse a Lleida o a Maials, o comprar online, puntualizó. También hace cinco años se cerró el matadero local, lo que supuso un varapalo para la economía local. No obstante, el ayuntamiento contactó con la Diputación para poder hacer uso de mataderos móviles como una posible salida para que el obrador tenga garantizada la materia prima. En la localidad hay un gran número de granjas con unas 30.000 cabezas de ganado porcino, vacuno, bovino y caprino, aunque el obrador se centraría en productos derivados del vacuno y de la cabra. “De esta forma, cerraríamos el círculo de producción, elaboración y venta en el mismo pueblo, lo que supondría un impulso importante a la economía local”, remarcó Nadal.