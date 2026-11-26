Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La conselleria de Territorio duplicará las expediciones de bus Exprés entre Rosselló, Torrefarrera y Lleida y en sentido contrario, para evitar que los viajeros se queden en tierra, sobre todo, a primera hora de la mañana. Usuarios y ayuntamiento han venido expresando sus quejas al departamento desde primeros de octubre, al no poder coger el autobús para acudir a los centros educativos y lugares de trabajo. En Torrefarrera es una situación que se repite desde que comenzó el curso escolar. Según el alcalde, Jordi Latorre, entre los dos autobuses que llegan a las 7.23, casi siempre llenos, y los otros dos de las 7.53 horas, procedentes de Alfarràs, se fletará otro a las 7.31 desde Rosselló para facilitar la llegada a la hora a la estación de autobuses de Lleida. Desde esa hora se irán intercalando 12 autobuses más de ida y vuelta entre estas tres localidades. Serán un total de 25 expediciones, 13 entre Alfarràs y Lleida.

Latorre explicó esta medida que se está negociando con la Generalitat en el pleno municipal de este mes. No obstante, está sujeto a modificaciones porque todavía no está cerrado, puntualizó. Según el primer edil, el hecho de que el Govern mantenga las bonificaciones a los billetes muestra su compromiso con el transporte público, pero conlleva un incremento de la demanda que exige adecuar la oferta a las necesidades de los viajeros. Según Latorre, esta solución pasa por el refuerzo con un tercer bus en las horas más conflictivas, una petición que el departamento ha escuchado.

Esta problemática también se registra en otras líneas como la que une Lleida con Almacelles. El alcalde de esta localidad, Antoni Arnó, explicó que, en la actualidad, la línea está reforzada con un segundo autobús y, de momento, “no tenemos constancia de que se quede nadie en tierra, aunque va muy justa”. No obstante, Arnó puntualizó que hay otras deficiencias pendientes de solucionar y en las que estamos trabajando, en concreto, en horarios y paradas sobre las que estamos esperando respuesta”.

La conselleria de Territorio anunció hace semanas un plan de choque para reforzar las líneas con más demanda para facilitar que los usuarios puedan acceder a los medios de transporte y llegar a la hora a sus destinos. Fuentes del departamento remarcaron ayer que se continúa trabajando e un segundo plan de choque para introducir las mejoras pertinentes durante este año. “Estamos trabajando con los operadores para que esta situación quede solventada durante este año o primeros del próximo 2027”, remarcaron.