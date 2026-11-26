El departamento de Territorio invertirá cerca de 6,5 millones de euros en transformar en carretera del camino que une Térmens (la Noguera) y Bellvís (Pla d'Urgell) para favorecer la movilidad entre ambas comarcas. El proyecto contempla renovar el firme, actualmente en muy mal estado, y ensanchar la vía en sus 6,5 km. Una vez finalicen las obras, la Generalitat asumirá su titularidad, ahora compartida entre Térmens y Bellvís. Ambos municipios hace años que reclaman que así sea, ya que supone un gran coste para los consistorios asumir su mantenimiento. El tramo de vía desde la C-13 en Térmens hasta la rotonda seguirá siendo municipal, aunque el consistorio avanzó que se prohibirá la circulación de vehículos pesados para evitar desgastar el firme. “De hecho solicitamos a la Diputación que asuma la titularidad de este tramo”, dijo la alcaldesa de Térmens, Concepció Cañadell.

Está previsto que las obras comiencen antes del verano y tienen un plazo de ejecución de un año. Las obras contemplan el ensanchamiento de la vía, que contará con una calzada de dos carriles de circulación de 3,5 metros cada uno y dos arcenes. Se mejorarán los accesos a caminos y fincas, así como la señalización vertical y horizontal. La actuación también prevé la colocación de nuevos tramos de barrera de seguridad y la mejora de los sistemas de drenaje.