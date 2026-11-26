Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Seròs llevará a cabo la mejora integral de las instalaciones deportivas para apoyar al equipo de fútbol. En este sentido, sustituirá los 455 m2 del tejado de fibrocemento de los edificios anexos al campo de fútbol por una nueva cubierta de panel sandwich, una actuación que permitirá garantizar mejores condiciones de seguridad y salud tanto para los jugadores como para los aficionados que van a los partidos. La intervención está prevista para que comience a mediados de diciembre, coincidiendo con la parada navideña de la competición, con el fin de minimizar las afectaciones a la actividad deportiva. Las mismas fuentes remarcaron que se quiere que las reformas estén listas antes del partido que enfrentará al CF Seròs y el CF Lleida el último fin de semana de enero.

Estas obras se suman a los trabajos de limpieza, repintado y adecuación de los vestuarios y los lavabos que se ejecutaron el pasado verano para modernizar progresivamente las instalaciones y ofrecer un espacio más adecuado a la práctica deportiva. Además, para el próximo año está prevista la instalación de nuevas banquetas cubiertas para los jugadores que sustituirán a las actuales estructuras de obra, ya obsoletas y poco adaptadas a las necesidades actuales.

Después de años sin competir en el fútbol federado, la temporada 2025-2026 marcó el retorno del CF Seròs a la competición oficial en Cuarta Catalana, con lo que también se recuperó una actividad deportiva con una larga tradición y afición en el municipio. Según fuentes municipales, ha supuesto un paso importante para la dinamización no solo deportiva, sino también social del pueblo y una nueva oportunidad para que los jóvenes puedan representar sus colores. El ayuntamiento considera que la vuelta del CF Seròs a esta categoría es importante para el municipio y reafirma su voluntad de dar respaldo al club en esta nueva etapa. “El objetivo es contribuir a consolidar un proyecto deportivo que promueva entre los jóvenes los hábitos saludables y valores como el esfuerzo a través del apoyo de la afición”, remarcaron las mismas fuentes.

La sustitución de las cubiertas del campo de fútbol forma parte de un proyecto más amplio de renovación de equipamientos municipales. Además, se sustituirán los tejados de los almacenes de la brigada municipal, con lo que ya estaría prácticamente eliminado el 100% de los tejados de fibrocemento en los edificios municipales. Cabe recordar que el pasado mes de marzo ya se completó la retirada de fibrocemento del tejado del Casal. Una vez finalizadas estas obras, únicamente quedarán pendientes los tejados de las piscinas municipales que también se llevarán a cabo el próximo año. Con esta última intervención, el ayuntamiento culminará el proceso de retirada de amianto de los equipamientos municipales.