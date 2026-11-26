Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La Manreana, la entidad lúdica y educativa de Juneda dedicada a la divulgación del mundo rural, se prepara para celebrar el año que viene su vigésimo aniversario. Para entonces, espera que se haya superado la crisis que está provocando el boicot de docentes a las salidas escolares, que ha provocado una reducción del 70% de su actividad procedente de centros educativos. Según sus responsables, esta situación ha afectado profundamente a las casas de colonias y otras instalaciones dedicadas a la educación al aire libre. “No obstante, La Manreana ha decidido mantener todos los puestos de trabajo, sus instalaciones abiertas y su oferta educativa sin recortes, asumiendo un esfuerzo económico importante para continuar ofreciendo actividades a los niños y sus familias, algo que otras entidades no han podido hacer y se han visto obligadas a reducir sus programas e incluso cerrar”, apuntaron. Las mismas fuentes explicaron que han logrado mantener un 30% de su actividad porque “tenemos actividades ligadas con escuelas privadas, muchas de Aragón”, entre otros centros, “y ya hemos consolidado una clientela. Organizamos fines de semana familiares, grupos de esplai y cumpleaños, entre otras actividades”.

Pese al impacto de esta situación, “respetamos las reivindicaciones de los docentes y esperamos que se haya una solución para el curso 2027-2028, porque para este no creo que se alcancen acuerdos, ya que las negociaciones son muy lentas y no se avista un entendimiento”, remarcaron. “Nos entristece que los niños puedan quedarse sin la oportunidad de conocer el campo de primera mano y sin interactuar con los animales, ya que visitar espacios como las granjas-escuela ofrece la posibilidad de aprender cosas que no salen en los libros”.

“Sabemos que la Generalitat es consciente de que entidades como las nuestras son necesarias y tiene un papel importante en la economía rural, en los pueblos, en la implicación de la gente en el mundo rural”, indicaron. No obstante, los responsables de La Manreana remarcaron que una situación similar para el próximo curso es insostenible.

Por esta razón, hacen un llamamiento a las familias para que visiten las instalaciones, sobre todo durante las fiestas navideñas, para la que han programado varias actividades como la V edición de Vilanova de Tions (ver desglose). “La Manreana afronta esta campaña navideña con la voluntad de continuar trabajando por un modelo de ocio educativo que considera esencial para el desarrollo de los niños”, puntualizaron.