Dos hermanas declararon ayer en la Audiencia de Lleida que un tío las agredió sexualmente durante años cuando eran menores de edad. Las dos jóvenes, de 22 y 26 años, tienen una discapacidad del 51% una, y del 38%, la otra, y denunciaron los hechos en 2020. La Fiscalía, que sitúa las supuestas agresiones entre 2015 y 2020, mantuvo su petición de pena de 30 años de prisión, a la que se adhirió el abogado de la Generalitat, ya que las jóvenes estaban tuteladas en ese periodo. Según señalaron en el juicio, los hechos ocurrieron cuando vivían en el domicilio de unos tíos en El Palau d'Anglesola y cuando iban de visita los fines de semana mientras residían en un centro. La más joven explicó que el acusado aprovechaba cuando se quedaban solos en casa para hacerle tocamientos en los genitales y también violarla. Además, dijo que las agresiones también ocurrieron en una caravana situada en un terreno. “Me quedaba en shock, no sabía decir que no”, afirmó la víctima, que añadió que no lo contó porque su tío la amenazaba con enviarla a un internado.

La hermana mayor, por su parte, dijo que las agresiones comenzaron cuando tenía 12 años y que ocurrieron en varias ocasiones, tanto en la caravana como en la habitación de su tío. La joven declaró que el acusado le hacía tocamientos y que la penetraba. Como su hermana, dijo que tenía miedo de explicarlo porque la amenazaba con hacerle daño. Finalmente, la hermana pequeña acabó contándoselo, declaró ayer, a la mayor y a las monitoras del centro donde vivía. La directora de uno de los centros explicó que la hermana pequeña les pidió no volver a casa de sus tíos y que, cuando contó lo que había pasado, “se sintió angustiada, pero también aliviada”. Entretanto, las dos psicólogas y la trabajadora social del EATAV que hicieron la valoración de las dos víctimas aseguraron que no detectaron indicios de fabulación en sus relatos. Es más, admitieron que la discapacidad que tienen dificulta que puedan sostener una historia inventada durante seis años, que es lo que dura el proceso judicial. También dijeron que acompañaban las explicaciones de los abusos con gestos.

Por su parte, dos psicólogas propuestas por la defensa cuestionaron la metodología utilizada en el informe de las peritos forenses. Entretanto, el acusado, que declaró el último, negó rotundamente los hechos. “Todo es completamente falso” y “son fantasiosas”, afirmó en alusión a las víctimas, mientras que atribuyó la denuncia a que, a raíz de la pandemia, ya no hacían tantas cosas y que les habían planteado que sus padres debían asumir su cuidado.