Publicado por ADRIÀ JURADO Creado: Actualizado:

La ferretería NIC de les Borges Blanques recibió ayer la insignia Empresa Oberta, que concede la asociación Garrigues Empresarial con el apoyo de la diputación para dar a conocer los negocios de la comarca. El establecimiento, regentado por los hermanos Adrià y Marcel Vallés, es el segundo en recibir este reconocimiento, tras La Cuina de l'Araceli de Arbeca.

La tradición comercial de la familia Vallés se remonta a 1928, cuando sus antepasados abrieron una tienda en el mismo municipio en la que vendían desde alpargatas hasta cántaros. En 1962 la familia siguió con una tienda de alimentación. En 2018, los hermanos se hicieron cargo de la ferretería La Clau, cuyos propietarios se jubilaban, y en 2023 la trasladaron a la antigua fábrica textil NIC, de la que recuperaron el edificio, el nombre y adaptaron el logotipo.

La empresa cuenta con ocho trabajadores y Adrià Vallés recordó cómo un empleado próximo a jubilarse compartía sus conocimientos con un joven de 17 años, que a su vez le ponía al día de las nuevas tendencias. Los principales clientes son empresas y profesionales, incluso de fuera de la comarca. Vallés explicó que en una ocasión un trabajador de una compañía eléctrica andorrana se desplazó hasta Les Borges para adquirir una pieza que no encontraba.

Los hermanos creen en adaptarse al futuro y prueban un sistema de inteligencia artificial para gestionar el stock. Además, la nave es 100% autosuficiente, genera más electricidad de la que consume, dispone de una cisterna rehabilitada para aprovechar el agua de lluvia y el negocio utiliza un vehículo eléctrico para el reparto.

La presidenta de Garrigues Empresarial, Pilar Palau, explicó que la iniciativa busca estrechar los vínculos entre los cerca de 70 empresarios y autónomos asociados y acercar a los vecinos las historias que hay detrás del comercio local.

Por su parte, el director de Promoción Económica de la Diputación, Ramon Boixadera, defendió el apoyo al comercio a través de las asociaciones empresariales. El alcalde, Josep Farran, puso los servicios técnicos municipales a disposición de los negocios.