Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Torrebesses está pendiente de que Endesa dé la luz para poder abrir un obrador de pan compartido en la planta baja del edificio que será el nuevo espacio empresarial, que con anterioridad acogió una granja de pollos. Según el alcalde, Mario Urrea, en dicho espacio los artesanos podrán hacer pan y también productos de pastelería durante el periodo de tiempo que tengan estipulado. Esta iniciativa también permitirá recuperar la venta de pan en el pueblo, un servicio que se perdió hace años y que ahora se importa, siempre y cuando haya interesados en hacerse cargo de la actividad y “parece que es factible”, remarcó. El proyecto ha sido posible gracias a que el ayuntamiento se ha sumado a la iniciativa de la Associació Amics del Pa de Poble que pretende recuperar los hornos en pueblos de menos de 300 habitantes, indicó. “Esta entidad es la encargada de conectar a los pueblos que no tienen horno con las personas interesadas en dedicarse a la panadería para que su negocio resulte rentable utilizando instalaciones que faciliten los consistorio”, incidió.

El espacio dedicado a la elaboración del pan ya está equipado, aunque la zona empresarial todavía se está construyendo. “El tejado está acabado pero el interior está por habilitar”, puntualizó. No obstante, el obrador es independiente del centro de empresas, aclaró. El ayuntamiento ofrecerá a empresarios y emprendedores un lugar donde tener sus oficinas, talleres a pequeña escala y dependencias para desarrollar actividades. Según Urrea, este edificio, adquirido a un particular, deberá dar servicios a todos los vecinos que tienen una idea de negocio y la quieren desarrollar. Las obras están presupuestadas en unos 340.000 euros. El inmueble tiene una planta baja, donde se encuentra el obrador, y dos pisos y la intención es que acoja una sala de coworking. Tiene una superficie total de unos 600 metros cuadrados para una decena de empresas. Los trabajos se centrarán en la reparación del tejado, en las vigas del edificio y en la instalación de un nuevo acceso. La creación del centro empresarial se financiará con dinero procedente de los Fondos de Transición Nuclear, que beneficia a los municipios próximos a la central nuclear de Ascó.