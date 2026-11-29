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Los Mossos d'Esquadra pusieron en marcha ayer el dispositivo especial de Navidad para prevenir robos, combatir estafas y reforzar la seguridad en zonas comerciales y con gran afluencia de público. El operativo se mantendrá activo hasta el 11 de enero y contará con un incremento de patrullas uniformadas a pie y una mayor presencia policial durante todas las fiestas.

La actuación se centrará especialmente en la prevención de hurtos, robos con violencia y estafas, además de controlar a delincuentes multirreincidentes. Durante las celebraciones como Fin de Año y la cabalgata de Reyes se reforzará la seguridad en los puntos de concentración de personas y se vigilará especialmente la prevención de las violencias sexuales.

Por otro lado, los Mossos alertan del riesgo de las ciberestafas durante las compras navideñas y llevarán a cabo acciones de concienciación. Entre el 28 de noviembre de 2025 y el 7 de enero de 2026 se registraron en Catalunya 7.529 estafas virtuales. Durante este año se han registrado 68.810.