La Seu tendrá un controlador aéreo permanente a partir de primavera

Aeroports de Catalunya confirmó ayer que está “ultimando las negociaciones” para que el aeropuerto de Andorra-La Seu disponga de un controlador aéreo permanente que haga compatible los vuelos, tanto los comerciales como los privados, con la actividad de parapente en Organyà. Fuentes oficiales explicaron que hay reuniones entre Aesa, la dirección general de Aviación Civil del ministerio español, con el ayuntamiento de Organyà y con la Federació Aèria Catalana para que “durante la próxima primavera, o como mucho, en verano” esté ya operativa esta figura, presente en la mayoría de aeropuertos españoles.

El alcalde de Organyà, Celestí Vilà, explicó que la medida vendrá acompañada de una limitación en la altura de los vuelos deportivos que está todavía por determinar pero que “estará fijada entre los 1.600 y los 1.800 metros de altitud”, que es la que tiene la Muntanya Màgica, desde donde realizan los despegues. Las instalaciones de parapente están situadas a 13,5 kilómetros en línea recta del aeropuerto y las maniobras de aproximación pasan justo por encima de la zona de prácticas. Por ello, cada vez que hay un vuelo implica que no se permita el vuelo en parapente. Un tótem en la zona de despegue informa a los usuarios de la prohibición de practicar “saltos ni vuelos” mientras la señal luminosa está encendida. Con la figura del controlador, los vuelos estarán permitidos pero no podrán volar más alto de la limitación. El profesional, por su parte, podrá desviar el vuelo cuando haya actividad de parapente y esto permitirá no tener que cerrar el espacio aéreo cada vez que haya un vuelo, añadió Vilà. El alcalde se mostró satisfecho con esta medida. Las empresas y escuelas de vuelo del municipio aseguran que el incremento de operaciones del aeropuerto está arruinando su actividad y alguno de sus responsables ha reiterado de nuevo la voluntad de abandonar la actividad.