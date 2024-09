La Seu tindrà un controlador aeri permanent a partir de la primavera

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Aeroports de Catalunya va confirmar ahir que està “ultimant les negociacions” perquè l’aeroport d’Andorra-la Seu disposi d’un controlador aeri permanent que faci compatible els vols, tant els comercials com els privats, amb l’activitat de parapent a Organyà. Fonts oficials van explicar que hi ha reunions entre Aesa, la direcció general d’Aviació Civil del ministeri espanyol, amb l’ajuntament d’Organyà i amb la Federació Aèria Catalana perquè “durant la pròxima primavera, o a tot estirar, a l’estiu” estigui ja operativa aquesta figura, present en la majoria d’aeroports espanyols.

L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, va explicar que la mesura vindrà acompanyada d’una limitació en l’altura dels vols esportius que està encara per determinar però que “estarà fixada entre els 1.600 i els 1.800 metres d’altitud”, que és la que té la Muntanya Màgica, des d’on realitzen els enlairaments. D’altra banda, les instal·lacions de parapent estan situades a 13,5 quilòmetres en línia recta de l’aeroport i les maniobres d’aproximació passen just per sobre de la zona de pràctiques. Per això, cada vegada que hi ha un vol implica que no es permeti el vol en parapent. Així mateix, un tòtem a la zona d’enlairament informa els usuaris de la prohibició de practicar “salts i vols” mentre el senyal lluminós està encès. Amb la figura del controlador, els vols estaran permesos però no podran volar més alt de la limitació. El professional, per la seua part, podrà desviar el vol quan hi hagi activitat de parapent i això permetrà no haver de tancar l’espai aeri cada vegada que hi hagi un vol, va afegir Vilà. Així, l’alcalde es va mostrar satisfet amb aquesta mesura. Les empreses i escoles de vol del municipi asseguren que l’increment d’operacions de l’aeroport està arruïnant la seua activitat i algun dels seus responsables ha reiterat novament la voluntat d’abandonar aquesta activitat.