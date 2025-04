La comarca de Lleida que teme convertirse en el área metropolitana de Andorra

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El economista Gonzalo Bernardos sugirió que el Alt Urgell debería convertirse en el área metropolitana de Andorra, acogiendo promociones de pisos para dar cabida a los residentes que no pueden permitirse un piso en el Principat. El economista, que la semana pasada ofreció una conferencia en Andorra sobre políticas de vivienda, dijo que la capital del Alt Urgell dispone de muchos terrenos edificables “que el Principat no tiene” y por ello propuso “comprarlos y empezar a construir para que La Seu forme parte de su área metropolitana “. “Las cuentas salen perfectamente porque la administración compra los terrenos, los promueve, y después los vende a un fondo y la administración lo único que hace es regular”, insistió.

Estas declaraciones han levantado polémica al otro lado de la frontera. El Alt Urgell reclamó ayer un espacio para debatir sobre la problemática de la vivienda con el Gobierno del país vecino y el sector privado, teniendo en cuenta que ya hace tiempo que padecen las consecuencias de la crisis de la vivienda que vive el país.

La presidenta del consell, Josefina Lladós, criticó la propuesta del economista porque “no podemos hacer un símil con el área metropolitana de Barcelona al haber una frontera que separa a 2 estados con sistemas fiscales diferentes”. Añadió que en la última visita de la consellera de Habitatge de la Generalitat, Sílvia Paneque, “se le puso sobre la mesa la problemática y no pareció hacer demasiado caso”. Para Lladós, la mejor vía de diálogo sería “aprovechar la creación de la delegación de la Generalitat en Andorra” para abordar una solución. El alcalde de La Seu, Joan Barrera, consideró que “cada territorio debe ser capaz de solucionar sus problemas y no contar con territorios de fuera más allá de la relación buena e inevitable que tenemos a lado y lado de frontera”. “No haremos nada que no esté ya previsto en el plan urbanístico vigente ni haremos ninguna operación especial”, insistió.