El municipio de Lleida que gana más de 40 hectáreas tras un error en su frontera: "los planos catastrales no coincidían"

El municipio de Ribera d’Urgellet sumará más de 40 hectáreas de término a las que tiene actualmente. Son 403.374,6 metros cuadrados de terreno forestal que actualmente están registrados en el municipio de la Vansa i Fórnols. Por el contrario, la Vansa recibirá 6.429,7 m² (0,6 ha.) que se segregarán de Ribera d’Urgellet y que se agregarán a la Vansa. El reparto de territorio es fruto de un proceso que inició el ayuntamiento de Ribera d’Urgellet en el año 2018 y que se ha alargado hasta hace apenas unas semanas.

Los vecinos de la Asociación de Propietarios de la Mancomunitat de Tost Sant Germé detectaron que los planos catastrales de ambos municipios, tanto los de los años 60 como los de los años 90 “no coincidían”. Según la alcaldesa de Ribera d’Urgellet, Josefina Lladós, un terreno de titularidad de esta asociación de propietarios “estaba duplicado en los dos términos municipales”. Después de contrastar los mapas del catastro de los dos ayuntamientos y la documentación de que disponía la entidad vecinal, “se consideró que el terreno duplicado debía formar parte de nuestro municipio”, añadió.

Tras varias reuniones entre las dos administraciones locales, empezó el expediente de alteración de los dos términos municipales, que incoó en el ayuntamiento que recibiría el terreno (Ribera d’Urgellet), para que la delimitación reconociera el límite histórico entre los dos municipios.

Según consta en el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, la línea objeto de la alteración “está situada en la parte sur oriental de Ribera d’Urgellet y norte occidental de la Vansa” y se trata de un conjunto de 18 hitos. Vecinos de la entidad de propietarios que reclamaron el cambio explicaron ayer que la zona está situada entre Montant de Tost y la Vansa, en dirección a Colldarnat y que los hitos afectados son los comprendidos “entre el segundo y el catorceavo”.

El expediente especifica que la alteración de los límites “no tendrá ninguna afectación sobre la capacidad de los ayuntamientos para prestar los servicios mínimos obligatorios ya que se trata de terreno forestal donde no se presta ningún servicio”. El alcalde de la Vansa, Pep Camps, confirmó que el terreno que se segregará de su municipio “es totalmente agreste”.