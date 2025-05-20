La muestra de quesos de Sant Ermengol se mantendrá en el centro de la ciudad

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu anunció ayer que la Fira de Sant Ermengol 2025, que se celebrará entre los días 17 y 19 de octubre, mantendrá el formato que estrenó en la edición del año pasado. La muestra de quesos incluida en el marco de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que alcanzará la 31 edición, continuará en el paseo Joan Brudieu. El evento llevaba tres décadas celebrándose en la zona polideportiva pero el ayuntamiento la trasladó al centro para reactivar la economía de la ciudad. La concejala de Promoción Económica, Gemma Tó, indicó que mantendrán el formato de las casitas de madera instaladas en la parte exterior del paseo y que incluirán “pequeños cambios” pero que no afectarán a la ubicación de esta muestra. Lo dijo en el marco de la presentación de la lechera de la Fira de Sant Ermengol 2025, la principal imagen del certamen milenario. La edición de este año llega “con una imagen simbólica y profundamente arraigada al territorio”, dijo Tó. El color azul es el protagonista de esta nueva edición que enmarca unas flores “que representan todo aquello que crece cuando se respeta la tierra: biodiversidad, fragilidad y fuerza, arraigo y esperanza”, añadió Tó. La lechera es obra de la artista Carmen Invernón.