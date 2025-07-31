La UE financiará el estudio de viabilidad del tranvía entre La Seu d'Urgell y Andorra

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El programa europeo de cooperación transfronteriza (Poctefa) destinará 329.841 euros a impulsar el estudio del proyecto Tramvalira, el tranvía que prevé conectar La Seu d'Urgell y Andorra.

Se prevé que la aprobación definitiva de esta ayuda sea en septiembre de este año, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat este jueves en un comunicado.

La iniciativa quiere mejorar la conexión entre la Seu d'Urgell y Andorra de forma más sostenible, ya que más de 1.600 personas pasan la frontera a diario, principalmente en vehículo privado.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha explicado que el proyecto marca la "planificación de la futura red territorial de trenes y tranvías en Catalunya".

Los proyectos financiados por el programa Poctefa implementan estrategias de acción medioambiental y climática elaborados por los estados miembros y exigidos por la legislación o las políticas medioambientales y climáticas específicas de la Unión Europea.