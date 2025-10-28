El 'workshop' ocupacional del Alt Urgell supera el centenar de participantes por primera vez

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La undécima edición del 'workshop' ocupacional del Alt Urgell ha conseguido este mayo de 2025 un hito histórico al superar por primera vez a los cien participantes inscritos. El encuentro, que ha tenido lugar en el auditorio del Centro Empresarial y Tecnológico del Alto Pirineo, ha contado con la participación de 28 empresas, cifra que representa un aumento del 10% con respecto a ediciones anteriores, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de participar en entrevistas directas con más de una setentena de ofertas laborales disponibles.

El carácter transfronterizo del acontecimiento se ha consolidado con la presencia de empresas del Alt Urgell, la Cerdanya y Andorra, estas últimas representante hasta un 30% del total de compañías participantes. Ricard Cabré, técnico de promoción económica del Consejo Comarcal de lo Alt Urgell, ha destacado que este 'workshop' constituye uno de los momentos culminantes del trabajo que se desarrolla durante todo el año entre el ente comarcal y el tejido empresarial de la zona.

La ubicación pirenaica del acontecimiento ha facilitado un contacto más próximo entre candidatos y responsables de recursos humanos, creando un ambiente más distendido para las entrevistas laborales. Cabré ha subrayado la oportunidad que supone el mercado laboral andorrano para los vecinos de la comarca, mencionando que una nueva superficie comercial en el Principado busca actualmente a medio centenar de trabajadores. Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación por primera vez de la estación de esquí de Masella, de la comarca vecina de la Cerdanya.