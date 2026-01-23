Huelga de médicos una semana al mes desde febrero

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los sindicatos médicos anunciaron ayer que a partir de febrero prevén hacer huelga una semana cada mes, hasta junio, para reclamar un estatuto marco propio, eliminar las guardias de 24 horas, una reducción de la jornada laboral y una nueva clasificación profesional. Este paro que llega después de las dos jornadas de huelga de la semana pasada y de diciembre y que ha sido pactado por todos los cinco miembros de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, entre ellos Metges de Catalunya. Las huelgas están convocadas del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Antes, el 14 de febrero, han convocado una manifestación en Madrid.

Por otra parte, el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha renovado el servicio de eConsulta de la aplicación La Meva Salut para mejorar la navegación y comunicación digital con los profesionales sanitarios. Ha creado una interfaz más clara, una organización de la información más intuitiva y nuevas funcionalidades que hacen más ágil el envío, seguimiento y la gestión de las consultas. También se mejora el proceso para iniciar una nueva consulta marcando los pasos a seguir y se puede redactar un mensaje y adjuntar hasta tres documentos o imágenes. Permite revisar todas las consultas previas e incorpora un sistema de notificaciones por correo electrónico o SMS cada vez que un profesional responde.