El Festival del Joc del Pirineu cumple una década y espera hacer récord de visitantes

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Festival del Joc del Pirineu celebra su 10.º aniversario con la perspectiva de batir récords de asistencia y ampliar sus espacios de actividad. El certamen se celebrará entre el 27 y el 29 de marzo, si bien la programación arrancará el 9 de marzo y se prolongará hasta el 26 de abril. Los organizadores prevén superar a los 14.000 visitantes, una cifra que confirma la tendencia creciente de los últimos años, cuando el público ha aumentado en más de 2.000 personas por edición.

La consolidación del acontecimiento ha impulsado a los responsables a proponer que el Ayuntamiento de la Seu d'Urgell dedique una calle a Elizabeth Magie, la verdadera creadora del Monopoly. Una exposición divulgativa sobre la trayectoria de Magie se inaugurará el 27 de marzo para revertir la invisibilización que sufrió la autora de lo que Pablo Giménez, codirector del festival, define como "el primer juego de mesa moderno de la historia que se convirtió en el Monopoly". Los organizadores impulsarán una campaña de recogida de firmas para dar apoyo a la iniciativa y han destacado que sólo han localizado una calle con este nombre, situado en un pequeño pueblo del norte de Francia, sin que puedan confirmar si se trata de un homenaje o una coincidencia.

De entre las novedades del certamen, está la incorporación del Hotel el Castell de Ciutat como espacio de actividad. En este caso, se han programado varias partidas de juegos de estrategia e histórico en la parte del antiguo castillo. Con respecto a las visitas escolares, este año el festival se desplazará hasta el centro educativo de Oliana (Alt Urgell) para facilitar la participación de sus alumnos al acontecimiento. Además, también será la primera vez que se organizarán actividades destinadas a los usuarios de la Llar de Sant Josep, las cuales se harán dentro de estas instalaciones. Mientras tanto, el Ateneu del Alt Urgell se estrenará también como zona de juego nocturna, entre las diez de la noche y las dos de la madrugada.

Por su parte, la teniente de alcalde de Promoción Económica del Ayuntamiento de la Seu d'Urgell, Gemma Tó, ha explicado que el Festival del Joc del Pirineu se ha convertido en un "acontecimiento de referencia a todo el mundo", no sólo como certamen de este sector sino como "una ventana en el territorio" y un "espacio singular", teniendo en cuenta las diversas experiencias lúdicas que se programan. En cuanto a los Premios Cataluña, ha explicado que se incorpora una nueva categoría que galardonará el mejor juego de rol editado en catalán. Este reconocimiento se suma a los de mejor juego infantil, familiar y avanzado.

Con respecto al galardón como 'Amic del Joc', Tó ha apuntado que este año será para la entidad Ayudar Jugando. Así, ha dicho, se quiere valorar la tarea que llevan a cabo en la recogida de fondo para llevar a cabo proyectos solidarios relacionados con varios ámbitos, como ahora la mejora de las condiciones de vida de los niños que están en centros de acogida, el apoyo que hacen en varias ludotecas situadas en zonas con un porcentaje más elevado de población en riesgo de exclusión social, o los niños hospitalizados o que sufren enfermedades graves, entre otros.