Quema una zona de dificil acceso en el Pic de Salòria

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

Una zona de vegetación forestal en el Pic de Salòria, en Os de Civís, ha empezado a quemar este mediodía. El incendio afecta a un área de difícil acceso a 2.000 metros de altitud y con pendiente.

Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 13:32 horas y trabajan con los Bomberos de Andorra con 2 helicópteros y el personal de 6 dotaciones. También han helitransportat una unidad del GRAFO.

A las 18:40 los Bomberos han notificado que habían estabilizado el fuego y que seguían trabajando con herramientas manuales y medios aéreos. El incendio habría afectado a una superficie de 1,2 hectáreas de terreno forestal, según los datos provisionales de los Agentes Rurales.