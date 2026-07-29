Quema una zona de dificil acceso en el Pic de Salòria
Los Bomberos de la Generalitat trabajan conjuntamente con los Bomberos de Andorra
Una zona de vegetación forestal en el Pic de Salòria, en Os de Civís, ha empezado a quemar este mediodía. El incendio afecta a un área de difícil acceso a 2.000 metros de altitud y con pendiente.
Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 13:32 horas y trabajan con los Bomberos de Andorra con 2 helicópteros y el personal de 6 dotaciones. También han helitransportat una unidad del GRAFO.
A las 18:40 los Bomberos han notificado que habían estabilizado el fuego y que seguían trabajando con herramientas manuales y medios aéreos. El incendio habría afectado a una superficie de 1,2 hectáreas de terreno forestal, según los datos provisionales de los Agentes Rurales.