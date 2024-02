Boí, Taüll y Durro, escenario de la nueva película de Mar Coll

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Boí, Taüll y Durro acogerán entre hoy y el sábado de la semana que viene el rodaje de Las madres no, la nueva película de la directora Mar Coll. El film supone el retorno de Coll al cine después de Tres dies amb la família, con la que ganó un Gaudí y un Goya, y Tots volem el millor per a ella y de participar en series como Matar al padre o Això no és Suècia.

El rodaje se llevará a cabo durante siete semanas en diversas localidades. La Vall de Boí es una de ellas y luego se trasladará a Barcelona y Tarragona. En este municipio de la Alta Ribagorça se rodarán escenas en espacios como la iglesia de Sant Joan de Boí, la calle del Tossalet de Taüll o el entorno de la ermita de Sant Quirc de Durro. La película está protagonizada por Oriol Pla y Laura Weissmahr y también cuenta con Giannina Fruttero y Belén Cruz. Las madres no se inspira en la novela homónima de Katixa Aguirre y es un drama intimista, con luces de misterio y que bordea el thriller psicológico. La película la protagoniza “una madre arrepentida, una asociación de palabras que genera un malestar automático”. “¿Cómo se puede renegar de un bebé, lo más desvalido, inocente y puro que existe? Pues el caso es que se puede”, explicó Coll sobre su nuevo film.