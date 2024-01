La venta de aceite supera ya la del año pasado a pesar del aumento de precios

Publicado por Esmeralda Farnell Verificado por Creado: Actualizado:

Las ventas de aceite en la Fira de l'Oli de Les Borges han aumentado ya respecto a las del año pasado en una temporada difícil para el conjunto de la actividad oleícola, marcada por la sequía y los altos precios. Cooperativas, productores y molinos privados valoran de forma positiva participar en este certamen, que consideran un buen escaparate.

Las cooperativas de aceite, pequeños productores y molinos particulares presentes en la Fira de l’Oli de Les Borges han constatado ya un incremento de alrededor de un 8% en su volumen de ventas respecto al año pasado, pese a que desde entonces los precios se han doblado y están en máximos históricos. Esto se atribuye en parte a que los consumidores compra ahora ante la posibilidad de nuevas subidas.

El presidente de la DO Garrigues, Enric Dalmau, apuntó que las cooperativas hacen una buena valoración de su participación en el certamen. “Estamos satisfechos porque, antes de comenzar la campaña, había temor a que los altos precios hicieran perder consumo”, dijo. “De momento las cooperativas han aumentado las ventas al consumidor final y aquí en la feria también se ha notado”, dijo. Sin embargo, puntualizó que los datos no serán significativos hasta marzo, cuando se habrá vendido la mayor parte del aceite de la campaña.

La producción para esta campaña en la DO Garrigues se estimó inicialmente en 2,6 millones de kilos, muy por debajo de los 6 millones que se consideran un año normal. “Ahora estamos por encima de los 3 millones de kilos”, dijo Dalmau, aunque matizó que, mientras que en las zonas de regadío han tenido “muy buenas cosechas”, en los secanos ha sido “nula”.“El sector vive una situación difícil y dos años seguidos con estas bajas producciones es difícil de soportar. Por muy caro que sea el aceite, si no hay producción, no hay ingresos”, concluyó. Por su parte, expositores en el certamen aseguraron que las ventas iban algo mejor que la pasada edición y que el consumidor accede a comprar un producto “de calidad” pese al alto precio. De hecho, la feria atrae a visitantes de procedencias tan dispares como Andalucía y del sur de Francia.