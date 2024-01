La venda d'oli ja supera la de l'any passat malgrat l'augment de preus

Les vendes a la Fira de l'Oli de les Borges ja han augmentat respecte a les de l'any passat en una temporada difícil per al conjunt de l'activitat oleícola, marcada per la sequera i els alts preus. Cooperatives, productors i molins privats valoren de forma positiva participar en aquest certamen, que consideren un bon aparador.

Les cooperatives d’oli, petits productors i molins particulars presents a la Fira de l’Oli de les Borges ja han constatat un increment de prop d’un 8% en el seu volum de vendes respecte a l’any passat, malgrat que des d’aleshores els preus s’han doblat i estan en màxims històrics. Això s’atribueix en part al fet que els consumidors compren ara davant la possibilitat de noves pujades.

El president de la DO Garrigues, Enric Dalmau, va apuntar que les cooperatives fan una bona valoració de la seua participació en el certamen. “Estem satisfets perquè, abans de començar la campanya, hi havia temor que els alts preus fessin perdre consum”, va dir. “De moment les cooperatives han augmentat les vendes al consumidor final i aquí a la fira també s’ha notat”, va afegir. Tanmateix, va puntualitzar que les dades no seran significatives fins al març, quan s’haurà venut la major part de l’oli de la campanya.

La producció per a aquesta campanya a la DO Garrigues es va estimar inicialment en 2,6 milions de quilos, molt per sota dels 6 milions que es consideren en un any normal. “Ara estem per sobre dels 3 milions de quilos”, va dir Dalmau, tot i que va matisar que mentre que a les zones de regadiu han tingut “molt bones collites”, als secans ha estat “nul·la”.“El sector viu una situació difícil i dos anys seguits amb aquestes baixes produccions són difícils de suportar. Per molt car que sigui l’oli, si no hi ha producció, no hi ha ingressos”, va concloure. Per la seua part, expositors al certamen van assegurar que les vendes anaven una mica millor que la passada edició i que el consumidor accedeix a comprar un producte “de qualitat” malgrat l’alt preu. De fet, la fira atreu visitants de procedències tan dispars com Andalusia o el sud de França.