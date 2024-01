La Fira de l'Oli de les Borges Blanques fideliza al consumidor y se abre a nuevos mercados

Publicado por Esmeralda Farnell Verificado por Creado: Actualizado:

La Fira de l’Oli de Les Borges ha conseguido reforzar las ventas y fidelizar al comprador, que prima en sus compras la calidad del producto, en una campaña marcada por una menor producción y el incremento de los precios

Los operadores que han participado en la Fira de l’Oli de Les Borges se mostraron satisfechos ayer con el volumen de ventas conseguidas en el marco del certamen, aunque la mayoría indicó que muchos de los consumidores ya habían comprado el aceite en las cooperativas o molinos privados con anterioridad al certamen o online. “Acostumbran a ser clientes fieles que priman la calidad y no miran tanto el precio”, apuntaron desde la cooperativa de Juncosa. “En cualquier caso, es cierto que las ventas han aumentado tanto en la feria como antes”, dijeron. En la misma línea, el presidente de la cooperativa de La Granadella, Ramon Barrull, indicó que este año ya se han superado el número de ventas respecto al año pasado en un 28%, y añadió que “la feria permite dar a conocer el aceite a nuevos clientes y también vender producto”, dijo. Así, desde el molino Agroalbium de L’Albi señalaron que las ventas se han incrementado más tras conseguir el premio al mejor aceite afrutado maduro. “Estamos muy contentos porque nosotros solo podemos competir con calidad, no cantidad, ya que somos un operador pequeño, y con esta distinción hemos incrementado ventas”, dijeron. La Cooperativa del Soleràs destacó que este año han ganado peso los envases de 50 centilitros o de dos litros frente a las garrafas de 5 litros. Asimismo, los expositores celebraron que esta edición del certamen se abriera a nuevos operadores de Catalunya y del resto del Estado, que ha contado con 39 productores de aceite, un 56% más que la pasada edición, y se ha incluido nuevas variedades de olivas, no solo la arbequina.

‘Showcooking’ de los hermanos Torres, con tres estrellas Michelin

Javier y Sergio Torres, chefs de Cocina Hermanos Torres de Barcelona, con tres Estrellas Michelín, fueron los encargados de la presentación de la cuarta edición de los Premios Gastronómicos Josep Lladonosa, el concurso que elegirá de nuevo este 2024 al mejor estudiante de cocina de Catalunya. Acompañados de Pep Moreno, chef y propietario de Deliranto de Salou, con una Estrella Michelín, los conocidos cocineros protagonizaron un showcooking en el marco de la feria, al que asistieron decenas de visitantes. El acto contó con la presencia de cocineros de renombre como Ferran Cerro, del restaurante Ferran Cerro (Reus); Xavier Benet, del restaurante Hostal Benet (Les Borges Blanques, Guía Michelin); Susanna Aragón, del Céntrico Gastro (El Prat de Llobregat) y Tana Collados, periodista de TV3, entre otros.