Cae un grupo criminal que tenía una plantación de marihuana en el núcleo urbano de La Pobla de Cérvoles

La plantación en el interior de un domicilio de La Pobla de Cérvoles.

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a dos hombres de 29 y 61 años y a una mujer de 40 como presuntos autores de un delito contra la salud pública, un delito defraudación de fluido eléctrico y por pertenencia a grupo criminal.

Les detenciones son el resultado de una investigación iniciada después de tener conocimiento que en una casa que de la Pobla de Cérvoles había una plantación indoor de marihuana. Fruto de esta investigación se recogieron indicios que apuntaban a que un grupo organizado podría estar operando en una casa de grandes dimensiones situada en el núcleo urbano de La Pobla de Cérvoles, más concretamente en la plaza de la Iglesia.

Material decomisado por los Mossos.

Después de unas semanas de trabajo, donde se hicieron una serie de vigilancias para detectar personas relacionadas con el cultivo, también se observaron elementos que evidenciaban una defraudación de fluido eléctrico.

Ante los evidentes indicios recogidos por los investigadores, ayer se creó un grupo de trabajo para irrumpir en el inmueble con efectivos de la Unidad de Investigación de Mollerussa, del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Área Básica Policial del Pla d'Urgell - Garrigues, los cuales entraron a la plantación a primera hora de la mañana.

En el asalto realizado al inmueble, que constaba de tres edificios sin comunicación entre ellos, se detuvo un hombre cuando intentaba huir saltando por el terrado de la casa que se estaba registrando, y se localizaron 555 plantas de marihuana y 350 gramos de ovillos de marihuana secos y una instalación indoor para el cultivo intensivo de marihuana donde, aparte de los aparatos de aire acondicionado, compresores, ventiladores y utensilios para favorecer varias cosechas de marihuana al año, destacaba una compleja instalación de iluminación con tiras led para reducir el consumo eléctrico.

En el segundo registro, efectuado en uno otra casa del mismo inmueble, se detuvo a un hombre y una mujer y se decomisaron 8 armas de cuarta categoría (detonadoras, de gas comprimido, airsoft y balines), tres machetes de grandes dimensiones, unas esposas y una defensa extensible y 12 gramos de cocaína en roca, 4 dosis de cocaína envuelta y preparada por una venta o consumo, dos básculas de precisión y utensilios para preparar y envolver la droga.

Según los especialistas de la compañía eléctrica suministradora la instalación eléctrica que alimentaba en la plantación estaba conectada de forma fraudulenta a la red eléctrica y era muy sofisticada y de un nivel de ejecución muy profesional.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones de otros miembros del grupo.

Los detenidos pasarán mañana a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia de Lleida.