Romances edulcorados y justicia a patadas: las novelas coreanas conquistan el Facebook del Ayuntamiento de Juneda

Les novelas coreanas ya han llegado a los 200 capítulos en el Facebook del Ayuntamiento de Juneda.

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

A finales de octubre el ayuntamiento de Juneda deseó a los vecinos y vecinas de la población una feliz Castanyada a través de su página de Facebook. Fue la última información que emitió ya que desde el 20 de noviembre sólo se ve a través de la plataforma americana una serie coreana. De hecho, ya llevan emitidos casi 200 episodios al más puro estilo oriental con peleas utilizando artes marciales, romances edulcorados y chicas con poderes impartiendo justicia a limpia patada y emitiendo rayos con sus ojos enormes.

Según el alcalde de la localidad, Antoni Villas, el dominio en la plataforma norteamericana se usurpó desde los Estados Unidos entre finales de octubre y a mediados de noviembre. Los informáticos municipales están intentando recuperarlo demostrando que se trata de una página oficial de una institución municipal, “pero está llevando su tiempo porque no es una tramitación fácil”. El alcalde remarcó que la intención es recuperar este dominio y no se explica

cómo y quién se ha podido apropiar. “Estamos comprobando qué ha podido pasar en este impás de tiempo y no nos explicamos como ha podido suceder”, indicó.

Alcalde y vecinos mostraron su estupefacción al encontrarse la serie coreana en la red social. “No sé si es una cosa que ya ha pasado antes, si le ha sucedido al algún otro ayuntamiento, pero nosotros estamos muy sorprendidos”, puntualizó. Temen que tengan que volver a pagar para recuperar el dominio. “Si eso pasa estudiaremos qué medida tomaremos”.