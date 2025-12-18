El Ayuntamiento de Juneda busca soluciones para recuperar su dominio de Facebook

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Los informáticos del ayuntamiento de Juneda tienen dificultades para solucionar el robo del dominio de Facebook del consistorio que desde el pasado 20 de noviembre emite una serie coreana . Según el alcalde, Antoni Villas, se plantean dos posibles opciones: registrar un dominio nuevo en la red social o pedir a los vecinos que denuncien masivamente el uso fraudulento para que la misma red social lo elimine, ya que se han llegado a dar estos casos.

Villas indicó que se opta más por la primera opción y desvinculó definitivamente el consistorio de la emisión de la serie que sigue proyectando capítulos, “aunque no sabemos a quién puede interesar”, puntualizó. El dominio municipal en la plataforma norteamericana se usurpó desde los Estados Unidos entre finales de octubre y medios de noviembre. Descartan cualquier contraprestación económica.

En otro orden, el ayuntamiento debatirá hoy el presupuesto para el próximo año, que asciende a 6 millones de euros. La principal actuación es la urbanización de unos 500 metros de la calle de la Fuente, que costará 650.000 euros. Se pedirá un crédito, ya que el Plan de Obras de la Generalitat la prevé para el 2028 y se quiere adelantar la mejora.