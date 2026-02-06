Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Centre d’Interpretació d’Art Rupestre en el Cogul ha experimentado un aumento del 56% en el número de visitantes desde la renovación museográfica implementada el año 2024 por el Departamento de Cultura, mediante el proyecto ‘Els ulls de la història’ del Departamento de Cultura. Esta iniciativa ha transformado la experiencia, ofreciendo una aproximación vivencial e inmersiva al arte rupestre a través de la realidad virtual. Les cifras son claras: de las 4.424 visitas registradas en el 2024, se ha pasado a las 6.917 personas que han visitado el centro en el 2025. Este impulso se debe, en gran parte, a la multiplicación por cinco de los grupos escolares, que ya suman cerca de sesenta con unos 1.500 alumnos, y al incremento de visitantes internacionales, a que se acercan a los 450. El éxito ha comportado que el equipamiento cuente con hasta cinco personas trabajando.

Les datos se han dado a conocer en el transcurso de la visita al equipamiento cultural que ha hecho el Consejo de dirección territorial de la Generalitat a Lleida, encabezado por la delegada del Govern, Núria Gil, antes de celebrar su reunión de trabajo mensual en el Ayuntamiento del Cogul (Garrigues).

El proyecto ‘Els ulls de la història’ incluye una sala dedicada al descubrimiento de las pinturas y sus interpretaciones, y otra a los lenguajes artísticos y a la experimentación, con paneles informativos, pantallas táctiles y proyectores. El proyecto refuerza el enfoque que ya se estaba haciendo los últimos años y que supone una nueva mirada sobre el arte levantino, con una perspectiva de enero que durante décadas se había obviado por parte de los estudiosos.

En este sentido, la experiencia visual inmersiva, con gafas de realidad virtual, permite a los visitantes adentrarse en un viaje en el tiempo que empieza con el recuerdo del descubrimiento del conjunto rupestre por parte del geólogo Ceferí Rocafort, y que busca despertar una reflexión profunda sobre los roles de género en sociedades del pasado. El Cogul fue el primer lugar donde la Agencia implantó este proyecto, que después se ha replicado en la Cartuja de Escaladei, el Conjunto de la Vall de Boí y el Castillo de Miravet, y está a punto de hacerlo en el Monasterio de Sant Pere de Rodes.

Al mismo tiempo, la nueva museografía gira en torno a una reproducción a escala de la gruta, que permite una mayor comprensión de su importancia y trascendencia cultural a través de una interacción directa, y se complementa con la guía multimedia que acompaña el visitante en la gruta, y que está diseñada para ofrecer una experiencia para todas las edades, integrante audio e imágenes para enriquecer la visita, haciéndola accesible con signoguia y audiodescripciones.

Oportunidades de diversificación económica

En el transcurso de la visita, Núria Gil ha puesto en valor la tecnología como herramienta para hacer llegar la cultura y la historia a un mayor número de personas y ha resaltado las posibilidades de diversificación económica que este tipo de proyectos ponen al alcance del territorio.

La visita al Centro de Interpretación de Arte Rupestre ha sido previa a la reunión del Consejo de dirección territorial de la Generalitat en Lleida, en el Ayuntamiento del Cogul. Este es la segunda vez que el consejo de dirección, integrado por los directores y directoras territoriales de los departamentos de la Generalitat en Lleida con la delegada del Govern al frente, se reúne fuera de la sede de la delegación del Govern, con el objetivo de descentralizar las sesiones. La primera tuvo lugar en Sant Guim de Freixenet.