El llenado de l'Albagés atrae vecinos y curiosos ante el incremento del nivel del embalse

El embalse de l'Albagés (en la cola del canal Segarra-Garrigues) sigue ganando nivel de agua a medida que el de Rialb (85 kilómetros hacia arriba) le vierte caudal, aproximadamente, seis metros cúbicos por segundo (medio hectómetro diario). Este hecho histórico, después de cinco años de espera desde que acabaron las obras del pantano, ha motivado la curiosidad de algunos vecinos, que el jueves aprovecharon un descanso entre lluvias para visitar la zona.

Les lluvias, además, han llenado el río Siete, donde se ubica el embalse de las Garrigues. El objetivo es mantener el llenado hasta llegar aproximadamente a la mitad de la capacidad de l'Albagés, unos 40 hectómetros, y culminar el llenado hasta los 82 hectómetros en los meses entrantes o el año que viene. La puesta en carga del embalse es posible después de haber implantado el plan de emergencia y de autoprotección y haberlo firmado entre las diferentes administraciones esta semana.