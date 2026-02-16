El pantano de l'Albagés llegará a los 40 hectómetros en tres meses y se llenaría del todo en el 2027

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El pantano de l'Albagés acumula ya 13 hectómetros cúbicos de agua y prevé alcanzar la mitad de su capacidad total —40 hectómetros— dentro de tres meses, según el plan de pruebas de carga establecido. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha confirmado este lunes que la infraestructura podrá llenarse completamente en el 2027, cuando llegue a los 82 hectómetros cúbicos. Además, el Govern explorará la posibilidad de que el embalse suministre agua potable a los municipios de la Mancomunidad de Aguas de las Garrigues.

El llenado oficial de la presa arrancó el miércoles pasado, después de que Protección Civil, la Confederación Hidrográfica del Ebro, los ayuntamientos y el ejecutivo catalán completaran todas las tramitaciones necesarias. Durante la visita a la infraestructura, situada en la cola del canal Segarra-Garrigues, Ordeig se ha reunido con gestores, comunidades de regantes y organizaciones agrarias para hacer seguimiento del proceso. El conseller ha insistido en que todas las actuaciones se harán siguiendo los parámetros de seguridad marcados por los técnicos.

La reunió del conseller Ordeig amb regants dels Segarra-Garrigues.Amado Forrolla

Así, durante los próximos tres meses el pantano se irá llenando con agua del pantano de Rialb hasta la mitad de su capacidad, unos 40 hectómetros cúbicos. Posteriormente, hará falta que pasen tres meses con el fin de garantizar el correcto humedecimiento del terreno y comprobar el buen funcionamiento de la presa. Si todo va bien, en el 2027 el pantano podrá llenarse del todo, hasta alcanzar los 82 hectómetros cúbicos de agua de capacidad.

Los regantes habían manifestado su preocupación por el retraso de la operación a pesar de la situación actual de lluvias abundantes y buenas reservas al sistema Oliana-Rialb. El conseller ha admitido que "somos conscientes de que llueve mucho, hay mucha agua y que, por lo tanto, tenemos que aprovechar toda la que podamos, pero lo haremos con criterios de seguridad y siguiendo las instrucciones de los técnicos". A pesar de todo, la campaña de riego está garantizada, ha subrayado Ordeig.

Por otra parte, el conseller ha valorado que la puesta en marcha del pantano permitirá disponer de un agua "de mucha más calidad" y que se pueda empezar a estudiar la propuesta de la Mancomunidad de Aguas de las Garrigues de captar agua de boca de l'Albagés. Actualmente, el organismo provee con agua del pantano de Utxesa un total de 24 municipios de las comarcas de las Garrigues y el Segrià, y otro de la Conca de Barberà.