Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) está llevando a cabo una campaña de civismo en la línea del tren de La Pobla, que se centra en cinco comportamientos para una buena convivencia en el transporte público: ceder el asiento a personas que los necesiten, no poner los pies en el asiento, no sentarse en escaleras y lugares de paso, utilizar las papeleras de las estaciones y no provocar molestias a otras personas.