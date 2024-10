Balaguer sanea la ladera para evitar nuevos aludes

Técnicos especializados en estabilización de taludes iniciaron ayer en Balaguer los estudios para conocer el estado en el que se encuentra el talud del que el jueves por la noche de desprendieron rocas y tierra y obligó a desalojar a los vecinos de dos casas y cortar la calle Ponent por seguridad. Según el edil de Obras, Guifré Ricart, hay que saber qué tramo de la ladera es más inestable y derribar parte del muro para evitar que vuelva a colapsar. Añadió que tras los primeros análisis está previsto que mañana comiencen a trabajar en la estabilización de la ladera, retirar el muro dañado y volver a hacer otro para asegurar la estructura. “Lo más importante es descartar el peligro y actuar lo antes posible”, dijo. Mientras, las dos familias desalojadas el jueves, que están en casas de familiares, podrán acceder a sus casas solo para recoger ropa u utensilios, hasta que no se garantice al cien por cien la seguridad en la zona. “Si solicitan entrar nos organizaremos con la policía local y los bomberos y podrán recoger sus pertenencias, pero de momento no pueden entrar porque no es seguro”, dijo Guifré. Añadió que las primeras actuaciones de saneamiento permitirán llegar hasta la roca y retirar toda la zona inestable y con peligro de desprenderse. Entre las causas del alud está que se haya “saturado el hormigón que cubría el talud por las lluvias”, dijo.