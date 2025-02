Los municipios con más HUT, sin vivienda disponible

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“Quizás si hubiese pisos de alquiler habría demanda. Si no hay oferta no puede haber demanda”, explica Mireia Burgués, alcaldesa de Àger. “Hay demanda pero no hay oferta. Hay poca disponibilidad de vivienda para la gente de la comarca que quiere venir a vivir aquí”, señala Maricel Segú, alcaldesa de Foradada.

Los dos municipios de la Noguera comparten rasgos como su ubicación al pie del Montsec, una nutrida propuesta de atractivos paisajísticos y culturales, un censo de pocos y más bien envejecidos vecinos (600 en el primer caso, 200 en el segundo) y, al mismo tiempo, una elevada oferta de HUT, las viviendas de uso turístico que llevan tiempo señaladas como uno de los factores clave del aumento de los precios y la caída de la oferta del alquiler residencial.

El INE tiene censadas más de 900 casas sin uso en pueblos de la Noguera y casi 1.400 más en Balaguer

De hecho son, con 27 en el caso de Àger y 14 en el de Foradada, dos de los muncipios que, con permiso de Camarasa, la Baronía de Rialb y de Artesa de Segre, que disponen de 30, de 16 y de 14, y sin incluir a Balaguer (30), los municipios de la comarca en los que más alojamientos de ese tipo se ofrecen en redes sociales, según las estimaciones del INE (Instituto Nacional de Estadística). Un dato ayuda a hacerse una idea del peso que estos negocios suponen sobre el conjunto del parque de vivienda: en Lleida ciudad, con casi 145.000 habitantes, se contabilizan 58.

“Habíamos detectado la falta de pisos de alquiler para quien se quiere quedar a vivir, aunque la demanda es escasa”, señala Burgués, cuyo consistorio es uno de los que han regulado el funcionamiento de los HUT. “Lo hemos regulado para exigir una serie de condiciones, y estamos ya casi en el límite de los que puede haber”, añade.

En esa escasez de vivienda disponble influyen las reticencias de muchos propietarios a sacar al mercado las que no usan. “La gente las conserva sin venderlas ni alquilarlas”, señala Segú. Y no son pocas en la comarca: el INE contabiliza 906 solo en Artesa (427), Ponts (197), Vallfogona (154) y Bellcaire (128), y 1.398 más en Balaguer.

Ambas alcaldesas descartan que en sus municipios se esté dando uno de los efectos secundarios que se atribuyen a los pisos turísticos, que es la afección al pequeño comercio local al concentrar las eventuales compras de sus usuarios en los fines de semana y las temporadas vacacionales y evitar al mismo tiempo que esas viviendas puedan ser ocupadas por familias a lo largo de todo el año, algo que generaría mayores consumos en esos locales.

“Es cierto que si no están ocupados todo el año el consumo es menor, pero los usuarios de los apartamentos turísticos acaban gastando en las tiendas del pueblo”, anota Burgués. “En nuestro caso el poco comercio que hay se concentra en Montsonís, pero es tamos muy bien comunicados y la gente compra en Artesa”, apunta Segú.