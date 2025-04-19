El centro de servicios, este año y con 20 plazas públicas

Térmens culminará este mes las obras de adecuación de la antigua rectoría como centro de servicios para la tercera edad, según avanzó la alcaldesa, Concepció Cañadell. El equipamiento acogerá un centro dedicado a la atención integral de las personas mayores en el ámbito rural (SAIAR), y “tendrá 25 plazas, de las cuales 20 serán públicas”. “Así lo acordamos con el departamento de Derechos Sociales, que nos garantizaron que la mayoría de plazas serán públicas y que antes del verano recibiríamos la acreditación como centro especializado en el ámbito rural”, dijo. Añadió que, paralelamente, el consell de la Noguera debe poner en marcha el servicio, ya que el centro será supramunicipal y lo hará a través de la empresa púbica Sumar.

Según Cañadell, el objetivo es que a finales de año el equipamiento esté funcionando. Por su parte, el gerente del consell, Jordi Oronich, explicó que la intención del ente comarcal es que en septiembre esté ya formalizado el servicio y sea gestionado por Sumar. Esta empresa pública también gestiona los servicios de atención a domicilio (SAD) de La Seu d’Urgell y Les Garrigues, además de los centros con servicios integrales para mayores de La Granadella, Maials, La Pobla de Segur, y Àger, que ha iniciado los trámites para el traspaso de la gestión. Precisamente, la Diputación anunció a finales de año la compra de acciones de Sumar para entrar en su consejo de administración y ofrecer sus servicios a los ayuntamientos con residencias o centros de día. La adecuación de la rectoría prevé una inversión de 1,3 millones de euros y cuenta con una subvención del ministerio de Derechos Sociales de 843.000 euros, una de 160.000 de la Generalitat a través de los fondos Next Generation y otra del plan de Salud de la Diputación de 120.000 euros para comprar mobiliario. Según Cañadell, este equipamiento podrá dar cobertura a las personas mayores de Térmens y de los pueblos del sur de la Noguera, ya que la demanda de plazas en la zona norte está cubierta. Para Cañadell, la recuperación de la rectoría como centro de servicios cumple con dos objetivos: ofrecer un servicio básico para los mayores, y poner en valor el patrimonio histórico de los pueblos, ya que el edificio de la fue construido por el arquitecto que hizo el hospital de Santa Maria de Lleida.