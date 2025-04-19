‘Lo Caragol Food’ prevé repartir 1.800 tapas de caracoles

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Vallfogona de Balaguer se convertirá en la capital de la cocina de los caracoles el primer fin de semana de mayo. El municpio acogerá la tercera edición de la Fira Lo Caragol Food los días 3 y 4, con propuestas gastronómicas, actuaciones musicales, mercados de productos de proximidad y actividades para todos los públicos. El certamen contará este año con la colaboración del chef Sergi de Meià, que formará parte del jurado del concurso “Els millors caragols de l’Oest 2025” junto con lo Postu, el bloguero Jonathan Nuevo, Xavi Gaya de la Fecoll y la cocinera Dolors Mateu. Uno de los platos fuertes del certamen será el mercado Tast de Lo Caragol, en el que restauradores cocinaran sus especialidades con caracoles. También abrirá el mercado de Lo Caragol, y de la Terra Slow Food. La organización prevé superar las 1.800 tapas elaboradas con caracoles del año pasado, cuando también se sirvieron más de 2.100 consumiciones de vino y cerveza de proximidad.