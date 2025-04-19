Nueva ruta por la historia del centro de Artesa de Segre

Poner en valor el patrimonio arquitectónico, la historia y la vitalidad comercial que han definido Artesa de Segre a lo largo de los años son algunos de los objetivos de la nueva ruta para redescubrir el centro histórico de esta localidad de la Noguera que se ha inaugurado esta semana. Se inicia en la calle Bisbe Bernaus, un acceso simbólico que abre sus puertas a las plazas más emblemáticas del pueblo: la plaza del Ball y la Major, dos joyas urbanas donde los porches bien conservados mantienen intacta la esencia pasada. Entre los puntos de interés destaca la sede del Museu del Montsec, y el casal de la Granja, testimonio de la importancia que tuvo el pueblo en el siglo XVI. Propone también adentrarse en las calles Carnisseres o el Forat del Calimpanya, ideales para perderse sin prisa y conectar con la historia del municipio. El itinerario se puede seguir libremente gracias a los diferentes elementos de señalización repartidos por el casco antiguo. Paneles informativos que llevan incorporados códigos QR que permiten ampliar el contenido formativo y adaptar la experiencia al ritmo de cada visitantes.

Esta iniciativa se enmarca en el plan de promoción turística y comercial de Artesa, con acciones que contribuyen a definir el modelo turístico y gestionar de manera ordenada y sostenible el crecimiento. El proyecto ha contado con la colaboración del Museu de la Noguera y quiere reforzar la imagen de Artesa como municipio comercial.