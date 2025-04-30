Cuatro detenidos en Balaguer acusados de un robo violento

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Cuatro hombres de entre 28 y 47 años han sido detenidos en Balaguer como presuntos autores de un delito de robo con violencia, según han informado los Mossos d'Esquadra. Los hechos han tenido lugar hacia las diez y media de la mañana de este martes, en un aparcamiento en la avenida de los Países Catalanes del mismo municipio. Una vecina salía con su vehículo, cuando un desconocido le ha hecho señales para que parara, mientras le decía que había perdido alguna cosa. Ella se ha detenido y ha bajado del coche y el individuo le ha señalado unas monedas en el suelo, unos metros atrás. Mientras las recogía, el individuo le ha abierto una puerta del coche y le ha sustraído el bolso de mano.

Dos personas que han visto el hecho han empezado a gritar para alertar a la mujer y se han acercado al lugar para ayudarla. Entre los tres han intentado impedir que el ladrón se marchara con el bolso de mano, pero este los ha agredido, ha subido dentro de un vehículo que lo esperaba y ha huido.

Una vez los Mossos han tenido conocimiento del hecho han montado varios dispositivos de control en las carreteras de la zona. Poco después, una patrulla ha visto el vehículo sospechoso y los agentes han intentado pararlo. El conductor ha hecho caso omiso de las indicaciones y desde el coche han tirado un bolso de mano y el vehículo ha huido.

Finalmente, dos patrullas han conseguido interceptarlo y lo han hecho parar. Dentro del turismo había cuatro ocupantes. Una vez identificados, se ha comprobado que acumulaban numerosos antecedentes y la mayoría tenía vigentes órdenes de investigación|búsqueda o detención.

Dentro del coche se ha localizado la documentación, tarjetas bancarias y objetos personales que la mujer llevaba a la bolsa|bolso. Los cuatro han quedado detenidos por la presunta participación en el robo.

Está previsto que los cuatro detenidos pasen este miércoles a disposición judicial a Balaguer.