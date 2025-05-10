Medio siglo de activismo en Balaguer

El ‘gegant’ Lo Sereno de Balaguer, propiedad de la entidad, y que esta donó a la ciudad de Balaguer. - AVCH

La Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer alcanza este 2025 su medio siglo de existencia. Fundada en 1975, en plena efervescencia social y poco antes del fallecimiento del dictador Francisco Franco, la entidad surgió cuando los movimientos vecinales empezaban a recuperar el espacio público y a reivindicar mejoras en los barrios. La demanda de mejoras en los barrios actuó como catalizador para el nacimiento de las asociaciones vecinales. Con la llegada de la democracia, estas organizaciones continuaron su labor hasta la actualidad reivindicado mejoras y servicios.

Teresa Estany, Carme Alòs y Anna Maria Mitjans, miembros de la junta en la plaza Mercadal. - E. FARNELL

A lo largo de estas cinco décadas, la asociación de Balaguer ha experimentado transformaciones, con cambios de denominación, directivas y objetivos, adaptándose constantemente a los nuevos tiempos. Sin embargo, ha mantenido una línea invariable: la defensa del patrimonio histórico, cultural y social del barrio más antiguo de la ciudad, así como el compromiso de preservar su vida comunitaria. “La calidad de vida aquí es excelente, disponemos de todos los servicios y no hay más delincuencia que en otras zonas de la ciudad”, apuntó la vicepresidenta de la entidad, Carme Alòs. Señaló la necesidad de conseguir que más vecinos opten por ir a vivir al Centre Històric. “Sino hay gente, no habrá comercio y para que crezca el número de vecinos es necesario disponer de un parque de viviendas en condiciones. Es prioritario”, dijo.

La presidenta, Teresa Estany, apuntó que la nueva convocatoria de ayudas del Pla de Barris de la Generalitat debe incidir en facilitar el acceso a la vivienda o rehabilitación de casas, y trabajar para “crear una red entre todas las comunidades que conviven en el centro”, dijo. En este sentido, la alcaldesa de Balaguer, Lorena González, destacó la participación de los vecinos en la implementación del Pla de Barris. “Ha de ser prioritario contar con ellos y activar la mejora de casas para que sea más atractivo para vivir y con alquileres dignos”. Añadió que se impulsan iniciativas públicas para arreglar casas y fomentar la rehabilitación de inmuebles.

Una carroza de Sant Antoni en la que reclamaban la pasarela peatonal para unir el barrio con la avenida Pere III. - AVCH

Destaca la extensa trayectoria de la entidad defendiendo el barrio y sus tradiciones. En este sentido, ha mantenido vivas tradiciones como els Fanalets de Sant Jaume, incluso con la organización de talleres para elaborarlos, la Festa dels Anissets, que se lleva a cabo en la plaza Sant Domènec, en el antiguo convento dels Fransiscans, además de la defensa de las sardanas y la celebración de Sant Salvador, entre otras. Muchas de las tradiciones populares de la ciudad tienen su origen en el casco antiguo. Tal ha sido la vinculación con defender este patrimonio, que en 1989 se celebró el bautizo y ceremonia del gengant balaguerí Lo Sereno. Fue una donación de la Associació de Veïns a la ciudad de Balaguer.

También reivindicaron durante años una pasarela peatonal para cruzar el río Segre y enlazar el barrio con la zona del Eixample. En certámenes como los Tres Tombs de Sant Antoni presentaron una carroza defendiendo la construcción del puente peatonal para todos los vecinos de la ciudad. Recientemente han creado la Comisión de la Energía y se han unido a la comunidad energética de Vallfogona de Balaguer. Esta entidad les suministrará energía, dadas las restricciones a instalar paneles solares en el casco antiguo al tratarse de un espacio protegido como bien cultural de interés nacional (BCIN).

Una de las cenas populares organizadas por Sant Salvador. - AVCH

Para conmemorar el 50 aniversario se han organizado una serie de actos a lo largo de este año y principios de 2026. El primero tendrá lugar hoy en la plaza del Mercadal con la Festa dels 50 anys y la inauguración de la exposición La memòria del Centre Històric, una muestra en los balcones que recopila recuerdos y vivencias de vecinos que han formado parte del tejido humano del barrio durante décadas.

La exposición se instalará en diferentes puntos emblemáticos de Balaguer, como la calle Major, la plaza de Sant Jaume o la calle del Pont y se podrá ver hasta fin de año. Seguirá una cena popular y actuaciones musicales. En marzo se hará una jornada sobre asociaciones de vecinos y el futuro del movimiento vecinal en Lleida.