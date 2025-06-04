Àger estrena un nuevo consultorio médico al lado de la residencia de personas mayores

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, ha inaugurado este miércoles el nuevo consultorio médico de Àger, en la Noguera, que estrena nuevas instalaciones al lado de la residencia de personas mayores. La reubicación del servicio sanitario forma parte de un proyecto en que también está incluida la ampliación del centro residencial, así como una terraza y zona verde de recreo, en el marco de un proyecto conjunto con participación del Ayuntamiento de Àger, la Generalitat y la Diputación. El consultorio está situado delante de la Placeta dels Jubilats y se ha erigido en memoria del doctor Albert Coll Nus, que trabajó en el municipio y murió durante la covid-19.

Talarn ha señalado que con el traslado del consultorio al lado de la residencia "dotamos este equipamiento de una funcionalidad y un discurso que va mucho más allá de su función médica" y ha añadido que "se está construyendo todo un espacio sociosanitario de primera magnitud que presta el acento en la máxima atención al cuidado de las personas mayores".

Por su parte, la alcaldesa de Àger, Mireia Burgués, ha destacado la importancia de esta obra "a fin de que el consultorio pueda pasar a formar parte de la residencia". La alcaldesa ha explicado que "las necesidades han cambiado y nuestros padrinos necesitan más apoyo" y que por este motivo quieren poner en funcionamiento un centro de día.