18 dotaciones de los Bombers trabajan en un fuego forestal en una zona de acceso difícil en Vilanova de Meià

18 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, 13 de las cuales terrestres y 5 aéreas, trabajan desde las siete menos cuarto de la tarde de este viernes en un incendio situado en una zona de acceso difícil en el municipio de Vilanova de Meià, en la comarca de la Noguera.

En concreto, los efectivos del cuerpo de emergencias trabajan para la extinción de las llamas en el ámbito del Montsec de Rúbies. Un alertante ha explicado a los Bombers que ha visto cómo caía un rayo y como posteriormente se levantaba la columna de humo. Los efectivos en el lugar explican que el fuego no se mueve y confían poder estabilizarlo con celeridad.