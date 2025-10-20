No había que sacar entrada

Creado: Actualizado:

Quizás sería necesario mejorar la insonorización del Teatro Municipal de Balaguer, que ayer celebraba el concurso de canto lírico Germans Pla. Y es que todas las actuaciones se escuchaban perfectamente desde la calle, tal como se puede apreciar en el vídeo, hasta el punto de provocar los ladridos de perros que se encontraban en casas de la zona.

Se olvidó de la alcaldesa

La presidenta de la entidad organizadora del concurso salió al escenario antes de empezar por presentarlo. Cuando acabó se sentó y, después de unos segundos, se volvió a levantar para decir que se había olvidado de dar paso a la alcaldesa, Lorena González. “Tranquila, no hay problema, faltaría más”, le dijo esta.