En Balaguer, los lunes por la tarde vecinos de dos generaciones se encuentran sin prisas. Caminan, conversan y, sobre todo, se escuchan. Sergi Tapia, de 46 años, y Jana Solé, de 14, forman una de las seis parejas del programa Mentora que actualmente funcionan en la capital. El proyecto, impulsado por la Associació Reintregra y la Fundació Bofill, busca personas voluntarias para hacer de mentores de adolescentes de tercero y cuarto de la ESO y de Secundaria postobligatoria de los institutos locales para que puedan organizar encuentros informales y motivar a los jóvenes lograr que sigan estudiando.

Sergi y Jana son un ejemplo de cómo una relación de confianza puede transformar la mirada, los hábitos y hasta las decisiones de un adolescente frente a su futuro académico. Y también son la voz que impulsa un llamamiento: faltan voluntarios para que otros jóvenes puedan contar con la misma oportunidad. Sergi, coordinador de equipos de obra civil, llevaba años haciendo voluntariado cuando conoció el Mentora. “Tenía la necesidad moral de poder ayudar”, dijo. “La relación que se crea con Jana es horizontal, nunca de autoridad. No juzgo. Aconsejo, resuelvo dudas, aporto mi experiencia como adulto e intento ponerme en su lugar”. La conexión fue inmediata: “Hablamos mucho, sobre cualquier tema. Es una necesidad para ella y también para mí. A veces me doy cuenta, por sus respuestas, que vamos por buen camino”. A través de las conversaciones percibe avances y se reafirma en su objetivo: ser un referente positivo en una etapa tan compleja como la adolescencia, marcada por dudas emocionales y formativas. “Jana tiene muchos potenciales y debe aprender a aprovecharlos”.

Se reúnen una vez por semana en el casal de Balaguer para hablar.E. FARNELL

Jana recuerda cómo llegó al programa siendo muy insegura y con dificultades para comunicarse, incluso con su familia. No conocía el proyecto, pero aceptó probar. Desde entonces, asegura, su vida cambió. “Pasaba de estudiar, no tenía hábitos. Sergi habló conmigo, me hizo pensar en los pros y los contras, y decidí aprovechar el tiempo”. Recuperó el hábito de estudio y empezó a organizarse mejor. La adolescencia, cuenta, a veces pesa. La vergüenza le generaba inquietudes que no sabía gestionar. Con su mentor encontró un espacio seguro para resolver dudas y pensar con calma. “Mi cabeza descansa”. Un día llegó el “click” tras compartir sus historias de adolescencia. Descubrió que, pese al paso del tiempo, muchas vivencias eran similares. “Me abrió los ojos”.

Hoy Jana ya piensa en su futuro académico y tiene claro qué necesita: “Aprender”. “Nos tenemos mucha confianza”. Valora poder abrirse con un adulto con experiencia. “Me he reconectado con mi esencia. Me organizo mejor, tengo tiempo para todo”. Por eso ha recomendado el programa a otras chicas.