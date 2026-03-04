Denunciados dos escaladores en Camarasa para escalar en una pared donde nidifica el águila cuabarrada, una especie en peligro de extinción

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Agentes Rurales han denunciado a Camarasa, en la Noguera, a dos personas que practicaban la escalada en una pared donde suelen nidificar ejemplares de águila cuabarrada, una especie en peligro de extinción. Según informa el cuerpo, los agentes localizaron a los escaladores en la zona de la Coscoja, dentro de un Espacio de Interés Natural (EIN) donde esta actividad está expresamente prohibida entre el 1 de enero y el 30 de junio con el objetivo de garantizar la supervivencia de estos animales. Los Agentes Rurales recuerdan que esta ave rapaz es una de los más sensibles a las molestias humanas durante la reproducción y que cualquier perturbación durante este periodo puede poner en riesgo el éxito reproductivo de la pareja y la supervivencia de la especie en la zona.

La actuación se enmarca en el dispositivo anual de vigilancia que este cuerpo operativo adscrito al Departamento de Interior y Seguridad Pública despliega en colaboración con el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. En concreto, con el objetivo de evitar perturbaciones a los animales, se controlan actividades como la escalada, la caza, la presencia de drones o molestias por actividades recreativas.

Esta operativa, activa desde hace dos décadas, se hace cada año entre septiembre y junio para preservar los territorios de cría y minimizar los riesgos derivados de la actividad humana. Además de la vigilancia activa, los agentes aportan información fundamental para el personal técnico de fauna y de gestión de espacios naturales, facilitando el seguimiento científico de las parejas reproductoras y la toma de decisiones en materia de conservación.

La actuación de protección sobre esta especie está contribuyendo de manera significativa a su recuperación, dado que ha experimentado un aumento en el número de parejas reproductoras, según los Agentes Rurales. En este sentido, el cuerpo subraya que las tareas de custodia y seguimiento que hacen los agentes son esenciales para mantener una tendencia positiva.

Unas ochenta largas de parejas en Cataluña



La población actual de águila cuabarrada en Cataluña se sitúa en unas ochenta largas de parejas, con especial presencia en las cordilleras litorales y prelitorales del Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro. La especie también se distribuye en otras zonas prelitorales, litorales y áreas de la plana de Lleida y del Prepirineo.

El águila cuabarrada es una de las rapaces más amenazadas de Europa y una especie bioindicador del estado de conservación de los ecosistemas mediterráneos. A pesar de los avances, la especie sigue sufriendo múltiples amenazas, principalmente relacionadas con la presión humana y las alteraciones de su hábitat.