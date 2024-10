«A las nuevas generaciones: aceptad el reto y el riesgo» - BARCELONA NEW ECONOMY WEEK

Empecemos por el final. Le acaban de dar el premio DonaTIC.

Sí, es un premio que reconoce una trayectoria profesional, aunque sobretodo recoge la misión de ser una referente femenina de vocaciones tecnológicas. Una responsabilidad muy importante. Me gustaría inspirar a que las mujeres se lancen a estudiar carreras tecnológicas. Es nacida en Tremp.Vengo de generaciones de agricultores, de gente que trabajó la tierra, en Tremp y en los Masos de Llimiana. Esto me ha dado muchos valores positivos: trabajo duro, comunidad, apoyo mutuo, humildad...Estudió una carrera muy dura, telecomunicaciones.Allí descubrí que había pocas chicas y que había un compañerismo muy importante que te ayuda a sobreponerte a los muros de esta carrera.

Realiza las prácticas en la Agencia Espacial Francesa y de ahí das el salto a Airbus, en Tolouse.

Participé de primera mano en el diseño y la entrada en servicio del Airbus A380, que es el avión comercial más grande que ha existido jamás. Hice ensayos en vuelo, participé en la entrega del avión a compañías aéreas y ayudamos a las compañías aéreas a comenzar a operarlo. El Airbus A380 es uno de los pilares de mi carrera porque, aunque se dejó de construir, fue un reto tecnológico y el detonante para el nacimiento de aviones como el A350, que son nativos digitales.

Precisamente después pasa al programa del Airbus A350.

Trabajé con las primeras aerolíneas que lo compraron. Les presentaba las capacidades del avión, y les orientaba para definir las opciones que pondrían en los aviones que compraban, dependiendo de las rutas o la operativa que habían planeado. Viajé por todo el mundo.

Pero es ingeniera.

Mi labor aquí era técnico-comercial, que requiere conocer todo lo que refiere a los aviones y saber comunicar temas complejos de manera operacional. El gran valor de este puesto es el conocimiento técnico profundo.

Y llega a los Estados Unidos.

Estando en Francia me enviaron a EEUU para dar apoyo a un grupo que estaba en una campaña de venta de aviones A350 a Delta Air Lines. Ayudé a presentar el avión al comité ejecutivo de la aerolínea, con la difícil tarea de vender aviones europeos a Estados Unidos. Ganamos la venta y a raíz de esta visita me propusieron quedarme en Washington.

Lo cuenta como si fuese fácil.

La misión era colosal. Estuve varios años en EEUU y participé en campañas de ventas de aviones históricas por Airbus.

Cuénteme lo del Congreso de los Estados Unidos.

Me nombraron portavoz en unas negociaciones a tres bandas entre los fabricantes de aviones, el Congreso de Estados Unidos y las asociaciones de personas con discapacidad. En juego había una propuesta de ley para adaptar los aviones a las personas discapacitadas.

¿Lo lograron?

Si. Creamos una ley que ha entrado en vigor hace muy poco y que requiere que todos los aviones que vuelan en Estados Unidos estén adaptados, como los lavabos o los pasillos.

Y de EEUU a Múnich.

Concretamente a la división Airbus de defensa y espacio. Ahí tomo la misión de crear un departamento de marketing de drones, que es una nueva línea de negocio, alejado de lo que había sido mi vida, los aviones.

Dio un discurso en la OTAN..

Que podría resumir en que ayudamos a los aliados de la OTAN en materia de drones.

… en un día importante.

Si, el día que empezó la guerra de Ucrania. Nunca podré olvidar el sonido de los teléfonos y los agregados de defensa abandonando la sala.

Increíble.

Luego, el año 2022 me propusieron coger la dirección de la filial de Airbus en Barcelona.

¿A qué se dedican?

A los servicios digitales basados en imágenes espaciales. Dirijo un equipo que desarrolla una tecnología óptica en drones tan potente que desde la estratosfera nos permiten el seguimiento de los objetivos en tiempo real y a mucha resolución.

Supongo que hoy utilizando la IA.

Forma parte esencial del proyecto. Estamos definiendo los algoritmos y procesos que permitan, por ejemplo, contar cuántos árboles o edificios hay en una foto. Hay una auténtica revolución en este sector.

Veo que cada dos o tres años debe formarse en algo nuevo.

Es uno de los lessons learned. Cuando comienzas la carrera de telecomunicaciones nunca te imaginas que un día llegarás a dirigir una empresa. El hilo conductor de mi carrera ha sido aceptar los retos y el riesgo a medida que se iban presentando las oportunidades. Si no, seguramente no habría avanzado. El mensaje a las nuevas generaciones es que se atrevan con al riesgo.

Habla mucho de misiones.

Para mí cada proyecto es una misión, un reto a superar, una solución a aportar al mundo.

Vuelvo al Pallars. Acaba de hacer el pregón de las fiestas, una bonita forma de cerrar el círculo.

Fue un momento especial y muy emocionante ante mi gente, y también un reconocimiento de Tremp. Pero esto no viene solo, y es que quiero devolver a mi tierra todo lo que me ha dado. Por eso hemos formado un equipo para crear charlas, mesas redondas y enciclopedias de mujeres referentes locales, entre otras, en una iniciativa que se llama She Tech Jussà, y que verá la luz muy pronto. Quiero promover vocaciones STEAM en las chicas del Pallars!

Y ha recuperado la vieja masía familiar de Llimiana.

Es un proyecto personal. He rehabilitado la masía familiar, Casa Mateu de l’Agustí, para potenciar un turismo del Pallars, ¡que tiene mucho potencial!