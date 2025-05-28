Reconoce haber embestido a un hombre con el coche en La Pobla de Segur pero niega que lo quisiera matar

La sala de vistas de la Audiencia de Lleida durante el juicio a una mujer acusada de intentar matar a un hombre con el coche en La Pobla de Segur.Roger Segura / ACN

La mujer acusada de intentar matar al hombre que le alquilaba la casa a la Pobla de Segur en julio del 2021 ha reconocido este miércoles en la Audiencia de Lleida que lo embistió con el coche porque se sentía amenazada y asediada por él, y creía que quería matarla a ella y a su hija. Por su parte, el hombre ha declarado que la mujer golpeó por sorpresa su coche y lo intentó atropellar. Fiscalia ha mantenido la petición de 9 años de prisión por tentativa de homicidio y amenazas, con el atenuante de alteración psíquica leve. Los mossos han declarado que encontraron a la mujer en el volante como si hubiera perdido la razón y los forenses han detallado que presentaba un cuadro delirante paranoide. Ella ha negado que tuviera intención de matarlo.

La acusada y el denunciante hacía tiempo que mantenían una mala relación y se habían cruzado varias denuncias previas. Según la mujer, el 21 de julio del 2021 el hombre estuvo "persiguiendo" a su hija por La Pobla de Segur, esta le llamó llorando y los mossos no quisieron ir. Por eso, ha explicado, ella fue a ver qué sucedía y, al cruzarse con el vehículo de él, atravesó el coche en la carretera "para cerrarle el paso, porque nos quería matar."

Durante su declaración, la procesada ha afirmado que, cuando se dio cuenta de ello, él había bajado del coche, la cogió del cuello contra el volante e intentó estrangularla. "Lo único que podía hacer para escapar de él era arrancar el coche y huir. Descargué coraje contra él y arremetí con mi coche, pero no lo intenté atropellar ni lo amenacé de muerte. Sólo dije que al final lo tendría que matar porque estaba indefensa", ha argumentado.

Por su parte, el denunciante ha declarado --detrás de una mampara|biombo-- que no recordaba que estuviera siguiendo a la hija de la procesada con el fin de reclamarle las dos mensualidades que le debían, tal como manifestó durante la instrucción del caso en el juzgado de Tremp. El hombre se ha limitado a relatar que el coche de ella lo golpeó de forma intencionada y después lo embistió dos o tres veces en la zona del puente del Flamisell.

Acto seguido, ha detallado, él bajó del vehículo y abrió la puerta del coche de la mujer, pero se tuvo que apartar para no ser atropellado. Después ha explicado que ella lo persiguió y él corría delante de su vehículo, hasta que se pudo refugiar en una acera y varios testigos|testimonios llamaron a los Mossos d'Esquadra. "Ella estaba en un estado eufórico y me amenazó de muerte", ha asegurado.

Por su parte, los agentes de los mossos|mozos han declarado que encontraron a la mujer en el volante como si hubiera perdido la razón y que manifestaba que todo era culpa de la policía, que estaba harta y quería matar al hombre. A su vez, los forenses que la trataron han explicado que presentaba un cuadro delirante paranoide y que, después de ser detenida, se decretó el ingreso psiquiátrico.

Fiscalia ha mantenido la petición de 9 años de prisión, orden de alejamiento y el pago de una indemnización, por tentativa de homicidio y amenazas, con el atenuante de alteración psíquica leve. La defensa ha pedido rebajar la condena por|para los supuestos delitos de daños y lesiones leves, con la aplicación de una eximente incompleta de trastorno mental. El juicio ha quedado visto para sentencia.