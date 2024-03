La continuidad del hotel Condes del Pallars de Rialp, en el aire

La empresa que gestiona el hotel Condes del Pallars, Rosa dels Vents, ha comunicado a la plantilla de trabajadores su intención de dejar su actividad en este establecimiento de Rialp después del verano. Según confirmaron fuentes de la propia plantilla y de la representación sindical, la gestora explicó que el convenio firmado con la familia Roca, propietaria del complejo, finaliza este año y en 2025 ya no estará vigente. Según estas fuentes, ambas partes tratarían de negociar una posible prórroga del acuerdo, aunque por ahora sin éxito. La intención de Rosa dels Vents es dejar el hotel pasado el verano y no iniciar la temporada de invierno 2024-2025. Este diario trató de recabar la versión de la gestora, aunque sin éxito, mientras que fuentes próximas a la propietaria señalaron que todavía no hay nada cerrado.

El hotel Condes del Pallars se ha especializado, con la actual empresa gestora, en acoger a grupos de estudiantes y de colonias y afronta cada año, especialmente durante los meses de verano, compromisos de gran envergadura como el de alojar a los alumnos del Pep Summer Camp, el campus de fútbol que organiza Pep Guardiola en Rialp. El complejo tiene una plantilla de unos treinta trabajadores, la mayoría de elos habitantes de los municipios de la zona, aunque puede aumentar en las semanas con mayor de demanda. El establecimiento está en la avenida Flora Cadena, empresaria local que, precisamente, puso en marcha a mediados de los años 60 del siglo pasado el hotel Condes del Pallars, considerado el primer complejo hotelero de la comarca. También fue promotora en la misma época de la estación de esquí de Llessui, que funcionó hasta finales de la década de los ochenta. Estas dos iniciativas se consideran precursoras del giro económico de la comarca hacia el turismo. Cadena dirigió el Condes del Pallars hasta la relevó Josep Messegué, que años después sería alcalde de Rialp y fundador de la estación de esquí de Port Ainé.